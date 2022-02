Menino da Cidade de Deus viraliza após foto em portão de ONG e entra para agência de modelos

A história do menino começou a ganhar novas possibilidades após o registro de uma aparição dele no portão de uma ONG da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Nesta terça-feira (15), ele entrou para o time infantil de uma das maiores agências do país, a 40º Models (veja fotos mais abaixo).

“Ele lembra a menina do Afeganistão, da National Geographic. Ele tem um estilo legal. Dá para ver que é um menino simples, com uma história difícil. Ainda é tímido. Ele ganhou uma bolsa para se preparar para fazer fotos e desfilar”, afirmou Sérgio Mattos, dono da agência.

Mattos, um dos maiores nomes do ramo, com 33 anos de experiência na área, se refere a semelhança do olhar da criança com a de Sharbat Gula, que chamou a atenção do mundo ao aparecer na capa da publicação, retratando a dificuldade dos afegãos que atravessavam a fronteira com o Paquistão fugindo da guerra.

Mattos define a beleza de Davi como “estonteante” e acredita que ele tem futuro no mercado da moda. A palavra vem de quem já trabalhou com nomes como Cauã Reymond e Gisele Bündchen.

Segundo ele, poucas horas após postar a imagem com o menino no Instagram, já recebeu propostas de trabalho para o menino. Segundo ele, é preciso que ele seja preparado e receba aulas antes de começar a trabalhar.

Olhar no portão

Na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, onde vive com a família, ele chamou a atenção do presidente da ONG Nóiz Projeto Social, André Melo, ao aparecer no portão da organização.

“A gente estava fazendo uma confraternização de fim de ano lá na ONG e ele apareceu na porta. Eu estava muito próximo do portão e vi o olho dele. Chamou muito a atenção a expressão. Quando eu abri, eu vi aquilo e fiz um clique”, contou André.

A ONG Nóiz possui diversas ações de profissionalização, educação e atendimento psicológico para os moradores da Cidade de Deus.

André postou a foto e um fotógrafo parceiro da ONG, Wallace Lima, se ofereceu para ajudar. Os dois se conheceram por meio de uma amiga em comum, que é assistente social.