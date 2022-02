Moradores “confundem” cidade mineira com Ucrânia e áudios viralizam

Viralizaram nas redes sociais áudios que seriam supostamente de moradores de Minas Gerais temendo um ataque russo à cidade de Urucânia, região da Zona da Mata. Por conta do nome do município ser parecido com Ucrânia, alguns mineiros teriam ficado “com medo” de serem o próximo alvo da Rússia. O município tem cerca de 10 mil habitantes.

Os áudios divertiram os internautas. Muitos deles fizeram memes e deram ainda mais corda para a “confusão”.

Em um dos áudios, uma pessoa com voz masculina diz: “Ôh Tomate seco, você não tá sabendo não? O Flavinho mototáxi que falou comigo. Pegou, meu filho, a Rússia, o trem tá feio lá em Urucânia”. Ele ainda acrescenta: “Quem eu devo está tudo em Urucânia, vai ser até bom”.

Mais morador questiona, em outro áudio, sobre a “guerra” com o município: “Aqui, a Rússia entrou em guerra com Urucânia?”. Já no último áudio compartilhado em um aplicativo de mensagem, outro mineiro demonstra preocupação.

“Eu estava vendo no jornal aqui agora rapaz e estou meio preocupado com esse trem. A Rússia está entrando para o lado de cá, e se eles conquistarem Urucânia ali, aí depois de Urucânia se eles forem direto vão pegar Ponte Nova, e Ponte Nova é forte né?”.

