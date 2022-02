O que é a bactéria no cérebro que deixou Paulinha Abelha em coma

A doença geralmente é transmitida de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta, pela ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes de infectados.

Há pessoas que estão contaminadas e não adoecem, mas podem “carregar” as bactérias ou vírus e transmitir para outras pessoas.

Existem dois tipos de meningite, a bacteriana e a viral. De acordo com o Instituto Fernandes Figueira (IFF), da Fiocruz, a meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

No Brasil, é considerada uma doença endêmica grave, ou seja, casos são esperados ao longo de todo o ano, mas as meningites bacterianas são mais comuns no inverno e as virais no verão.

Os sintomas variam, mas alguns deles são dor de cabeça, febre, rigidez do pescoço, náusea, vômito, mal estar, confusão mental e manchas vermelhas na pele.

Para as meningites virais, o tratamento é sintomático, enquanto no caso da bacteriana, é necessário o uso de antibióticos. Quanto mais cedo o paciente possuir o diagnóstico, maior a chance de sucesso do tratamento.

Tem vacina?

Existem vacinas para prevenir alguns tipos de meningites bacterianas, disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Para as virais, não há prevenção.

A vacina contra a meningite tipo C deve ser administrada nos primeiros meses de vida dos bebês: duas doses aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço aos 12 meses.

Já a vacina Pneumocócica 10 valente (Pncc 10), que também previne a meningite bacteriana, deve ser aplicada duas doses aos 2 e 4 meses, e um reforço aos 12 meses.

Existem ainda vacinas para prevenir outros tipos de meningite, dos tipos A, B, Y e W 135, mas só estão disponíveis em clínicas particulares.