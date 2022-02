“Perco um aliado, mas o AC ganha um ótimo candidato”, diz Petecão sobre possível candidatura de Mazinho

A decisão do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, de colocar seu nome à disposição do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para concorrer ao governo do Acre foi encarada com muita naturalidade por um de seus principais apoiadores, o senador Sérgio Petecão (PSD).

SAIBA MAIS: Mazinho coloca seu nome à disposição do MDB para concorrer ao governo do Acre

Procurado pela reportagem do ContilNet para comentar o assunto, Petecão, que já confirmou sua pré-candidatura ao cargo de chefe do executivo – e contou, inclusive, com a parceria do emedebista em outro momento -, disse que sua amizade com Mazinho está para além do campo político.

“A minha amizade com o Mazinho não depende da política e está acima dela. É legítima a vontade dele. Não vou interferir nessa decisão e não tenho esse direito, assim como considero que ninguém pode fazer isso com a minha pré-candidatura”, destacou o senador.

Petecão acredita que Mazinho é um excelente candidato.

“Eu perco um aliado, provavelmente, mas o Acre ganha um excelente candidato”, finalizou.

Serafim fez o anúncio sobre seu interesse em um dos grupos de WhatsApp do MDB. O partido já tem outro nome cogitado para a disputa: o do vereador Emerson Jarude, que já aparece nas pesquisas eleitorais.