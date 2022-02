Poliana Rocha desabafa sobre fake news envolvendo seu casamento com Leonardo

Poliana Rocha não gostou de ver notícias falsas sobre o seu casamento com Leonardo. A influenciadora usou os stories do Instagram nesta quarta-feira (23) para falar sobre a situação, dizendo que sua mãe ficou preocupada ao ver as fake news do casal.

“Gente, estou muito triste porque está saindo tanta coisa falando de mim e do Léo, tanta fake news. E aí isso tem uma repercussão tão ruim, porque chega no ouvido da minha mãe, tadinha, ela fica chorando, acreditando nisso, até eu provar para ela que tudo isso é mentira”, iniciou Poliana.

Em seguida, a famosa pediu para que parem com as fake news sobre o seu casamento:

“Ah, poderia dar um basta nessas coisas, né? Coisa que faz ruim para a gente, a gente não pode levar adiante. E outra coisa: notícia que não é verdade, não tem fonte segura, é muito chato, desmoraliza até a minha profissão”.

Por fim, Rocha compartilhou a seguinte frase: “‘Diquinha’ da noite: fofocas maldosas podem fazer você odiar pessoas inocentes e amar hipócritas. Seja sábio, sempre existe duas versões em todas as histórias contadas, ouça-as!”.

Poliana Rocha expõe fase difícil no casamento com Leonardo

Em dezembro do ano passado, a mãe de Zé Felipe falou sobre uma fase difícil que passou no casamento com Leonardo. Tudo aconteceu quando o filho do casal ainda era uma criança:

“Estava em uma fase muito difícil do meu casamento. E o Zé abraçava o pai e me abraçava e acabava me desmontando, sem saber de nada, na sua pureza de criança“.

Em outro momento, Poliana fez uma agradecimento para a nora, Virginia Fonseca. A esposa de Leonardo destacou a importância da influenciadora em sua vida pessoal:

“Sou muito grata à Virginia, porque [a carreira de influencer] foi bem no inicio do namoro dela com o Zé e ela ficou morando uns dias aqui em casa. Ela me incentivou muito, me apoiou”, contou a famosa.