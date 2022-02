Polícia Civil prende padrasto que abusa de entrada de 11 anos em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 3, a Polícia Civil prendeu , os policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção a Criança e N. F. de S. de 28 anos, suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor da sua enteada na região do Deracre, zona rural de Cruzeiro do Sul/AC.

Tão logo noticiado o delito pela vítima na Delegacia de atendimento à Mher e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dempca) no início da semana, após realização do exame de conjunção carnal, foi providenciada a retirada da família da casa em que convivia com o suspeito e alocada em um local seguro.Em seguida foi representado pela prisão do suspeito, que foi preso na data de ontem e encaminhado ao presídio Manoel Neri.