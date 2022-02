Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza leilão de veículos e outros bens

O município de Cruzeiro do Sul realizará, na próxima quinta-feira, dia 03 de fevereiro, o primeiro leilão de bens inservíveis do ano de 2022. No pregão, terão 17 lotes entre máquinas, caminhões, caminhonetes e outros veículos, além de equipamentos de escritório e outros materiais que não estão mais em uso pela prefeitura.

O edital com as condições para participar do leilão e todas as regras para os lances foram publicados no site oficial da prefeitura e no Diário Oficial.

Os interessados poderão examinar todos os equipamentos que serão leiloados para se certificar do estado em que se encontra cada lote. As máquinas, veículos e equipamentos encontram-se no pátio da garagem da prefeitura; na Rua de Alagoas, no depósito da prefeitura; no Bairro da Cobal, no pátio da Secretaria Municipal de Saúde; na Avenida Copacabana e no pátio da Usina de Asfalto, no Bairro Aeroporto Velho.

“Esses bens não são mais úteis ao trabalho do município. Por conta do desgaste, pelo tempo de uso, não aguentam mais o tranco e dão muitos problemas com manutenção. Então, é preciso vender para renovar a frota”, disse o presidente da comissão que coordena o leilão, Jesus Lima.

O valor mínimo de cada lote varia de acordo com o tipo de cada objeto. Levará o lote o participante que apresentar o maior lance. O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 25% logo após a sessão do pregão e o restante em até 48 horas por meio de transferência bancária.

“Estamos colocando esses bens que estão acumulados na prefeitura à disposição de quem se interessar e, com isso, vamos arrecadar um recurso para investirmos em novos equipamentos. Precisamos otimizar nossos serviços, com máquinas e equipamentos velhos, além de muitas despesas, perdemos tempo tentando reformar e isso atrapalha o andamento das nossas ações. Por isso, estamos realizando esse leilão”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.