PSL Acre realiza masterclass sobre direito eleitoral com pré-candidatos às Eleições 2022

Na tarde desta terça-feira (17), ocorreu uma Masterclass sobre as eleições de 2022 no DIFF Hotel, promovida pelo PSL (Partido Social Liberal). Quem falou sobre as principais mudanças eleitorais neste ano foi o Dr. Marcos Paulo, especialista em direito eleitoral, o tema foi “O que pode e o que não pode em 2022 – Direito Eleitoral”.

Com a presença de pré-candidatos e dirigentes do PSL, PTB e outros partidos, o evento também contou com a presença da pré-candidata ao senado Márcia Bittar, sem partido até o momento.

A masterclass teve como objetivo instruir de uma maneira significativa os futuros deputados e senadores do nosso estado. “Superou as minhas expectativas, os pré-candidatos se mostraram dispostos a se qualificarem para as eleições que estão chegando”, disse Marcos Paulo.

Passando por vários temas do direito eleitoral, Dr. Marcos falou desde a escolha e registro dos candidatos, as alterações eleitorais neste novo pleito e sobre os gastos de campanha, a fala de Marcos teve grande participação dos pré-candidatos, que tiveram oportunidade de ter todas as suas dúvidas sanadas.

O evento foi apenas o primeiro de vários que o PSL pretende fazer em Rio Branco no decorrer dos próximos meses. Confira abaixo as datas e palestrantes.

Introdução a Política, Ideia, Filosofia e Discurso

17 de março – 14h às 20h

Com Dr. Valdir Perazzo

Como atrair eleitores? O que fazer?

14 de abril – 14h às 20h

Com o publicitário Rodrigo Pires

Planejamento de comunicação eleitoral – O que fazer?

14 de abril – 14h às 20h

Com o publicitário Rodrigo Pires