Roberto Duarte crítica trabalho remoto da Aleac e quer volta de sessões no parlamento

O deputado Roberto Duarte (MDB) lamentou, na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o fato de os trabalhos terem retomado de forma online.

“Lamento não estar de volta ao meu local de trabalho, faço um requerimento à mesa diretora que a decisão seja levada a votação no plenário, que é soberano, para saber se as sessões devem ser presenciais ou remotas. Vejo que vários colegas de outros poderes estão nos seus locais de trabalho, estou no meu gabinete externo, mas o meu local é na Assembleia Legislativa”, disse.

O parlamentar lembrou que a Casa tem muitos debates a serem feitos, entre eles, o reajuste dos servidores, chamamento do cadastro de reserva da PM, cujo prazo para chamamento encerra nós próximos 18 dias.