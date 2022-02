Sabrina Sato é destaque da Forbes na edição Mulheres de Sucesso

A revista Forbes, uma das mais conceituadas do mundo, publicou uma nova edição Mulheres de Sucesso. Entre tantas brasileiras, Sabrina Sato foi um dos destaques do periódico. Com uma carreira de quase 20 anos, a apresentadora já fez inúmeros projetos na TV e nas plataformas digitais.

À frente da Sato Rahal, ao lado de seus irmãos Karina e Karin Sato, Sabrina possui diversos negócios e licenciamentos em 13 categorias, além das franquias e também de investimentos nas áreas de tech e foodtech. Sabrina foi a primeira celebridade brasileira a investir em uma influencer virtual, a Satiko, que hoje segue rumo ao metaverso.

Ao lado da apresentadora, estão 19 nomes que brilharam em suas áreas de atuação, como Isa Domingues (CEO Provador Live) e Sandra Chayo (negócios da empresa HOPE) também aparecem na lista.