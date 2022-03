Sonia Abrão detona e SBT acolhe Tiago Abravanel após saída do BBB22

A decisão de Tiago Abravanel, que resolveu deixar o BBB22 no domingo (27/2) foi pauta dos principais programas vespertinos da TV aberta. Se o assunto foi dominante, as abordagens escolhidas, no entanto, foram bem distintas. Enquanto Sonia Abrão criticou duramente o ator no A Tarde é Sua, da Rede TV, o Fofocalizando tratou o gesto do agora ex-brother com mais compreensão.

Na Rede TV, Sonia Abrão afirmou que Abravanel queria “ditar as regras” no reality da TV Globo. “Ele queria ditar as regras, ele queria o BBB do amor porque esse reality, que tá aí há 22 anos, tava todo errado. Quem entendi da história era ele. E com isso, ele achou que poderia fazer as próprias regras lá dentro. Ele poderia boicotar o jogo, naquela história ‘ah se tiver jogo da discórdia a gente não faz, a gente faz o jogo da concórdia, ninguém aqui vai falar outra coisa’. Ele queria esse enfoque”.