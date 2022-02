Veja como é o café da manhã em diferentes países pelo mundo

Quando se trata de itens para o café da manhã, há muitas maneiras de desfrutar da primeira refeição do dia mundo afora, tantas quanto um simples “bom dia”.

As 21 especialidades internacionais aqui apresentadas oferecem opções de comida para diferentes paladares, incluindo bolo cremoso de fubá no Brasil, uma saborosa sopa tunisiana de grão-de-bico, fofas panquecas ucranianas e torradas de doce de coco em Singapura, e muito mais.

Mesmo que os sabores em alguns destes pratos sejam inesperados baseados em seu gosto, as apresentações são provavelmente familiares. A lista elaborada pelo CNN Travel não tem uma ordem específica.

Aprenda sobre a diversidade deliciosa de nossas culturas – e, quem sabe, ganhe uma inspiração para a sua próxima manhã.

Suíça

Durante a semana, os suíços frequentemente se contentam com cafés da manhã rápidos, mas substanciosos, como o tradicional birchermüesli, a mistura de aveia com frutas frescas e secas normalmente servida com iogurte espesso.

Mas, nos fins de semana, é hora de brunch suíço. Juntamente com o roesti (panquecas de batata), queijos e embutidos, a peça central da mesa de brunch é o zopf. Este pão de ovo trançado é similar ao challah ou ao brioche, e é servido com mel, manteiga e geleia.

Etiópia

Ao tomar seu qurs (café da manhã em amharic, língua oficial de Etiópia), há uma imensa chance de você ter um mingau na mesa. Embora existam muitas variedades e nomes para cereais em grão quentes servidos em todo o país, o genfo salgado é um dos mais populares.

O genfo é feito misturando farinha de cevada com água fervendo até que uma massa grossa e pegajosa se forme. Ela então é moldada em um monte com um poço no centro. O buraco é enchido então com a manteiga clarificada misturada com berbere, uma mistura complexa do pimentas, e montinhos de iogurte são geralmente colocados com uma colher em torno das bordas do genfo.

Japão

O café da manhã japonês está totalmente no lado salgado do espetro alimentar. Na verdade, muito do que você pode comer para o café da manhã no Japão se encaixa em qualquer outra refeição do dia.

Muitos desjejuns matinais consistem em uma seleção de pratos pequenos, cada um com alguns bocados de um prato japonês tradicional.

Peixes como salmão ou cavala, sopa de missô, legumes picados e arroz aparecem entre as opções. Há também tamagoyaki, uma omelete ligeiramente doce enrolada feita de camadas finas de ovo em uma panela retangular, o que lhe dá sua forma peculiar.

Islândia

Comece o seu dia na Islândia com uma prova de lysi, como ali é chamado o óleo de fígado de bacalhau, uma fonte abundante de ômega-3 e um dos subprodutos da indústria de peixe do país. Embora muito se fale de suas propriedades para combater o transtorno afetivo sazonal (mal que acomete pessoas que vivem em lugar onde há pouca luz solar), entre outros benefícios para a saúde, o óleo não é a única opção de café da manhã.

Para uma refeição matinal mais agradável, a pedida é uma tigela de hafragrautur, uma aveia bem espessa. Ela é coberta com nozes, passas e açúcar, ou com skyr, um produto lácteo local parecido com o iogurte, mas que, na verdade, é um queijo fresco.

Cingapura

A imensa variedade de pratos servidos nos centros de comida de rua é um grande atrativo desta cidade-estado asiática. As quadras de alimentos vendidos ao ar livre estão sempre abertas, e não é incomum ver pessoas famintas apanhando tigelas de noodles com curry como primeira refeição da manhã.

Para um café mais tradicional, a kaya toast é a dica. Trata-se de uma torrada que aparência comum coberta com a saborosa kaya, uma geleia doce feita com leite de coco, ovos e às vezes folha de pandan, o que dá uma cor verde vibrante e um sabor diferente.

Ela vai bem com café ou chá, e cada barraca ou restaurante produz uma receita exclusiva de kaya toast. Que tal provar várias?

Marrocos

Juntamente com o chá de menta, pães de sêmola são os principais pilares na mesa do desjejum marroquino. Os baghrir são pães finos, redondos e fermentados com pequenos buracos que lhes dão o nome “panqueca de mil buracos” ou “crepes de mil buracos”. Em vez de xarope de bordo, esses pães leves de semolina são cobertos com manteiga e mel.

Já as harchas são massas mais grossas, tipo bolacha, que têm uma crosta crocante e uma cobertura de sêmola grossa. Elas podem ser divididas como bolinhos ingleses e servidas com queijo ou manteiga, geleia e mel.

Austrália

Para aqueles que amam as tigelas de grãos, o abacate, torradas salgadas e outras comidas de café que podem ser comidas o dia todo, o “brekkie” de Austrália é um paraíso.

Com foco em produtos frescos, grãos inteiros e combinações nutritivas, o café da manhã australiano pode variar incluindo desde a torrada clássica com abacate em pão integral com sementes até uma tigela de farro coberta com ovo cozido e legumes picados. Ou ainda pudim de arroz com iogurte, sementes e frutas vermelhas.

Não se esqueça do flat white ou branco liso, um café expresso com uma grande quantidade de espuma de leite que nem o Starbucks consegue copiar.

Argentina

Há uma palavra que define um tópico importante do café da manhã argentino: facturas. O termo abrangente para massas doces inclui um mundo inteiro de formas, tamanhos e sabores.

Algumas das ofertas mais populares incluem as medialunas, parecidas com croissants; bombas e bolas de fraille, ou donuts fritos; e churros, que são frequentemente mergulhados no chocolate. Muitos já chegam recheados de dulce de leche ou creme pastelera, um creme de baunilha.

Emparelhe um prato de facturas com yerba mate (chá mate) ou café forte.

Alemanha

Na terra de muitos wurst, não é surpreendente que a salsicha e outras carnes tenham um papel estrelado no frühstück, o tradicional café da manhã alemão.

O buffet está repleto de variedades: salsichas, embutidos, queijos, pão e pãezinhos (incluindo pretzels), bem como frutas frescas, ovos cozidos, condimentos e compotas caseiras. As escolhas abundantes ficam dispostas para sua escolha e você monta a refeição como quiser.

Brasil

Se você não consegue parar de comer o pão de queijo, os pãezinhos fofos que são um elemento essencial da cultura brasileira, vai ficar feliz de saber que eles estão presentes também no café da manhã.

Mas, para variar um pouco nas opções brasileiras de café da manhã, experimente o bolo de fubá. Trata-se um bolo no estilo do cornbread (típico do sul dos EUA) com uma textura úmida e cremosa que vem da adição de queijo parmesão rolado e/ou coco ralado. Servido em fatias, ele frequentemente aparece no lanche da tarde também.

Tunísia

Fãs de refeições salgadas vão adorar a lablababi, uma sopa de grão-de-bico temperada que, sim, é uma comida de desjejum na Tunísia. O grão-de-bico e a pasta de harissa são as duas constantes em praticamente todas as receitas de lablababis, mas as personalizações desta sopa simples e que aquece a alma estão à altura de cada cozinheiro.

Às vezes engrossada com pedaços de pão crocante amanhecido, temperada às vezes com o esguicho de um limão, ou feita de forma cremosa com iogurte ou coberto com azeitonas, ela pode surgir de infinitas maneiras.

Como a sopa é geralmente coberta com um ovo poché, ela é uma refeição completa.

Bulgária

A popara segue na longa tradição de usar o pão restante como refeição do dia seguinte. Esse prato de café da manhã quente e confortável é um favorito da infância de muitos búlgaros. Não se trata de um mingau, nem de pudim de pão, embora a popara compartilhe caraterísticas de ambos.

O leite quente ou o chá são vertidos sobre uma tigela de pão em cubinhos, queijo sirene búlgaro em pedaços, manteiga e açúcar. A mistura fica de molho até ficar macia e poder ser pega de colher.

O sirene é um queijo de estilo feta que é mais cremoso e mais suave do que muitos dos queijos granulares da Europa Oriental, o que não lhe dá um sabor muito salgado, e sim mais fresco, com a pungência do queijo de cabra.

Turquia

O kahvalti, o tradicional café da manhã turco, é uma refeição luxuosa que tem um pouco de algo para todos. Para aqueles que gostam de petiscos e lanches, as opções abundantes não deixam nada faltando.

Pães turcos como o simit, um pão redondo com sementes, ou o pide, um pão chato e macio, acompanham as tigelas de feta ou de outros queijos frescos e salgados; azeitonas; halvah; e mel e conservas. Os ovos são cozidos frequentemente com fatias fritas de sucuk, uma salsicha seca da carne de vaca temperada com alho, pimenta vermelha, cominho e sumac.

Guam

Esta pequena ilha (tecnicamente um território norte-americano) no Oceano Pacífico é um caldeirão da cultura culinária, com alimentos que mostram a influência dos vários países que colonizaram a terra ao longo dos séculos.

Como muitas nações asiáticas do Pacífico, o spam (presunto enlatado) é um ingrediente adorado no desjejum, junto de arroz frito e ovos. Mas também é muito popular a linguiça de porco chamorro, uma linguiça fresca batizada com o nome da população indígena da ilha. Ela é servida grelhada direto da churrasqueira ou servida em pão de hambúrguer.

Portugal

Os cafés com muito leite são a primeira pedida ao tomar café da manhã em Portugal. Uma meia de leite, uma mistura de meio e meio de café e leite, ou um galão, que é principalmente leite com uma dose de café, são uma maneira fácil de começar o dia.

Embora muitos portugueses comam só uma simples torrada ou pão junto com a bebida, a companhia perfeita para esse café com leite são os pastéis de nata. Com uma massa folhada e um recheio cremoso de creme, eles são igualmente populares como um lanche para a pausa das 11h da manhã, outro ritual matinal português.

Ucrânia

Macias por dentro e em dourado escuro e crocante por fora, as panquecas de syrniki ucranianas poderiam estar em qualquer bufê de brunch cinco estrelas.

No entanto, elas são feitas com um ingrediente simples: queijo fresco da fazenda, conhecido como tvorog, com uma consistência semelhante a ricota ou queijo de casa. O exterior crocante vem de um mergulho rápido na farinha, tornando-a uma fritura peculiar.

Assim como as panquecas norte-americanas ou as torradas francesas, elas podem ser cobertas com frutas frescas, conservas ou açúcar em pó. E, tal como panquecas de batata ou blintzes, podem ser servidas salgadas junto com creme azedo.

Jamaica

Para o café da manhã na Jamaica, na opção mais patriótica é comer o prato nacional: ackee com peixe salgado.

O ackee, uma fruta delicadamente doce em forma de pera, é refogado com bacalhau salgado, tomates, alho, pimentas e cebola em uma mistura de café da manhã que reúne doce, salgado e picante. Embora a aparência seja de ovos mexidos, o prato tem como ingrediente principal o cremoso e amarelo ackee, a fruta nacional da Jamaica.

Taiwan

Enquanto nos EUA um copo de leite é frequentemente anunciado como “parte de um café da manhã equilibrado”, o dòu jiāng leva a tradição a novos níveis. Este leite de soja fresco é uma especialidade de Taiwan, normalmente vendido fresco por barraquinhas de rua e restaurantes todas as manhãs para os seus clientes.

Servido quente no inverno e frio no verão, é um contraste refrescante para as panquecas de cebolinha, bolinhos e frituras que também fazem parte do desjejum taiwanês habitual. Mergulhe os bolinhos fritos no leite de soja para um sabor extra.

Itália

Os italianos são geralmente muito ocupados para o café da manhã – basta ver o número de cafés onde os clientes tomam seu expresso em pé para sentir um rápido solavanco no início do dia.

Mas, quer esteja de pé ou relaxando por um momento numa mesa de um café, há sempre tempo para um café e um item de pastelaria italiana para acompanhar. Pela manhã, o café expresso ou o cappuccino é frequentemente emparelhado com um doce simples, como um coreto ou croissant, preenchido com creme ou nutella.

O sfogliatelle, uma massa crocante do tipo mil folhas com recheio doce de ricota, é outra pedida nesta refeição.

Estados Unidos da América

Quando se trata de um clássico brunch americano, escolha sem medo as panquecas de buttermilk (leitelho) fofas empilhadas ao lado de uma montanha de bacon crocante.

As texturas contrastantes e o sabor salgado tornam essa opção de café da manhã a favorito tanto para crianças como para adultos. E, embora as panquecas possam ser cobertas com tudo, desde blueberries frescas a pedaços de chocolate e pecãs, as coberturas clássicas de manteiga e xarope de bordo continuam imbatíveis.

Rússia

Apesar de parecer luxuriante, o caviar é de fato uma comida russa de café da manhã. Quer seja caviar vermelho ou preto, ele continua sendo a cobertura favorita para grandes panquecas tipo crepe dobradas ou as oladyi, pequenas panquecas grossas típicas dos brunches de fim de semana.

Nos dias úteis, no entanto, os cafés da manhã são mais simples. Nestas manhãs, o caviar é espalhado através do pão escuro e doce do centeio, conhecido apenas como pão preto, às vezes com uma camada de manteiga também.

Mais importante ainda, um pote de chá preto é um acessório presente em toda mesa de café da manhã.

*Casey Barber é escritora, fotógrafa e ilustrador de alimentos. Ela é autora de livros de receitas como “Pierogi Love: New Takes On An Old-World Comfort Food” e “Classic Snacks made from Scratch: 70 Homemade Versions of Your Favorite Brand-Name Treats” (sem edição no Brasil) e editora do site Good. Food. Stories.