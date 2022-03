A cidade que não cresce: em 11 anos, população de Feijó aumentou pouco mais de 2.500 pessoas

Em 2010, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Feijó, no interior do Acre, tinha uma população de 32.412 mil habitantes. 11 anos depois, em 2021, segundo a projeção da população feita anualmente pelo órgão é que a população da Terra do Açaí aumentou em 2.574 pessoas, totalizando 34.986 habitantes. A estimativa foi publicada em agosto do ano passado.

Para efeito de comparação, o município vizinho, Tarauacá, que sempre teve a população praticamente igual a de Feijó, aumentou de 35 mil para 44 mil, quase 10 mil pessoas a mais. Todos os municípios do Acre nesses 10 últimos anos tiveram um aumento populacional significativo, mas Feijó cresceu quase na mesma proporção que Jordão, por exemplo, um dos municípios isolados do Acre que aumentou de 6.577 pessoas para 8.628 no mesmo período, mesmo que nesse período foram anexadas áreas de outros municípios para Feijó, como parte do Envira no Amazonas, e parte do Murú de Tarauacá.

A estimativa feita pelo IBGE no ano passado é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A projeção da população é feita todo ano pelo IBGE, já o Censo Demográfico é realizado a cada dez anos. “O Censo Demográfico é a maior pesquisa que o IBGE realiza e envolve a visita a todos os domicílios do Brasil. Como o Censo envolve muito trabalho e um quantitativo grande de dinheiro também, ele não pode ser realizado todos os anos. Mas como a população é uma variável muito importante, não é possível termos a população atualizada somente no momento do Censo, logo as estimativas e projeções da população visam cobrir essa necessidade de termos conhecimento da população para períodos mais curtos que o Censo Demográfico”, explicou Márcio Mitsuo Minamiguchi, gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE.