Acolhidas na Casa Amigos do Peito, mulheres com câncer ganham dia de beleza da OAB/AC

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na última terça-feira, 8, a Comissão de Ação Social (CAS) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) promoveu diversas atividades com três pacientes acolhidas na Casa Amigos do Peito, em Rio Branco. O objetivo foi promover o bem-estar, cuidado, acolhimento, reintegração e atenção às mulheres atendidas pela ação como forma de aproximar ainda mais a entidade de classe da sociedade, uma das premissas da gestão.

A Casa Amigos do Peito acolhe pacientes de todas as cidades do estado, acometidas por câncer. Além de receberem um banho de beleza em um salão da capital, elas também tiveram um almoço especial, ambas cortesias cedidas por parceiros da Seccional. As três conheceram toda a estrutura da sede da OAB/AC e se reuniram com o presidente, Rodrigo Aiache, e a vice, Socorro Rodrigues, no fim da atividade. A vice da advocacia acreana esteve presente durante a ação junto com as membras da CAS.

Ilçana Andrews, presidente da Comissão de Ação Social, destacou que o resgate da autoestima e o cuidado pessoal são processos importantes para a recuperação das pacientes. “Elas também receberam doações de roupas, sapatos e outros brindes proporcionados por parceiros da Ordem que, assim como nós, estão comprometidos com o lado social e o benefício ao próximo. Essa é a primeira de muitas ações que a nossa comissão desenvolverá. Nosso intuito é fazer programas que incluam ainda mais”.

Paciente da Casa Amigos do Peito, Erlonilde Freire enfatizou que a atividade serviu para renovar o ânimo das mulheres que passam por um momento difícil na vida. “A realidade delas é bem dura e mesmo assim vemos grandes lutas com muita força. Essa atividade foi uma benção na vida delas, um dia muito especial. Tenho muita gratidão pela OAB que pensou em todas nós. Minha mensagem para as mulheres é que elas nunca desistam e continuem sonhando, porque somos fortes”, finalizou.

Erlonilde foi acompanhada das amigas Taís Cunha e Janete Silva que também são acolhidas na casa e receberam o dia de beleza proporcionado pelos parceiros da Ordem: a manicure Zetti Gomes, o espaço de beleza Regi Souza, o restaurante do Círculo Militar e as lojas Luh Victor Store e We Love Shoes.