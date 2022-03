Alanis Guillen diz que se sentiu “um bicho” ao viver Juma em Pantanal

Alanis Guillen estará no remake de Pantanal interpretando a personagem Juma. Durante as gravações da novela que estreia no dia 28 de março, na TV Globo, a atriz afirmou que se permitiu sentir como um bicho.

“O Pantanal é vivo, tem que ser bicho para estar ali, cheguei muito perto da cobra e de outros animais, mas com muito respeito e parcimônia, consciente de que não é qualquer bicho que pode chegar com intimidade”, disse.