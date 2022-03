Ao perceber barreira da PRF, homem arremessa mochila com 10kg de cocaína, mas acaba preso no AC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de hoje, 24, dois homens que transportavam aproximadamente 10kg de pasta base de cocaína acondicionadas em garrafas plásticas.

Os policiais rodoviários federais estavam em ronda no km 343 da BR 317, no município de Brasiléia/AC, quando deram ordem de parada para um veículo Chevrolet Classic. O condutor, que estava com um passageiro, não obedeceu a ordem dos policiais e fugiu.

A equipe realizou o acompanhamento tático por cerca de 2 km, quando o veículo reduziu e foi abordado. Durante o acompanhamento, os PRFs notaram que o passageiro arremessou algo no acostamento da rodovia.

Enquanto parte da equipe realizava a abordagem, outra parte retornou, em busca do objeto arremessado. Foi localizada uma mochila com garrafas cheias de pasta base – aproximadamente 10kg.

Condutor e passageiro foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal de Epitaciolândia/AC.