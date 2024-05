O Chelsea é o principal interessado do momento em Estêvão e mantém uma negociação com o Palmeiras. As diretorias ainda discutem os termos antes que o clube inglês envie uma oferta oficial para levar o meia-atacante de 17 anos de idade.

Como o ge publicou, o mercado está aquecido pelo camisa 41, e o Verdão tem recebido contatos de diversas equipes europeias. O Chelsea, porém, tem trabalhado por um acordo tanto com o clube quanto com o atleta.