Após 12 anos, Náuas volta a vencer o Rio Branco

A vitória do Náuas sobre o Rio Branco, domingo (27), por 1 a 0, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2022, não somente classificou o clube do Vale do Juruá para hexagonal final da competição, como também, entrou para o registro histórico dos confrontos, isso pelo fato de ser a segunda vitória do Cacique sobre o Estrelão, ambas por 1 a 0.

Retrospecto

No período de 2009 até a temporada atual (2022), as duas equipes se enfrentaram 19 vezes, com histórico extremamente positivo para o time da Capital. Foram 14 vitórias do Rio Branco contra apenas três do Náuas e dois empates. O time estrelado fez 71 gols (média de 3,73 gols por partidas) e sofreu apenas 20 (1,05 por jogo).

A primeira vitória do Cacique contra o Estrelão foi registrada dia 20 de março de 2010, em jogo disputado no estádio Totão. Neste mesmo ano, o Cacique do Juruá chegou à decisão do estadual com o próprio Rio Branco. No primeiro jogo das finais, o time do Vale do Juruá caiu por 5 a 3. Na segunda e decisiva partida das finais, o Náuas chegou a abrir o placar, aos 40 minutos do primeiro tempo, através de Marcelinho, mas cedeu o empate na etapa complementar de partida. O gol estrelado naquela decisão foi marcado pelo lateral direito Ley, aos 15 minutos, numa testada que contou com a colaboração do goleiro nauense Darlan.

Surpresa

Se a primeira vitória do Cacique diante do Estrelão ocorreu no segundo ano de sua participação no profissionalismo, o primeiro grande resultado contra o Alvirrubro veio já na sua estreia em estaduais, quando na temporada 2009, o time do Vale do Juruá conseguiu a proeza de eliminar o invicto Rio Branco das finais do returno do estadual nas cobranças de penalidades (3 a 2), após empate no tempo normal por 3 a 3. Na decisão do turno, o Cacique empatou com o Juventus (1 a 1), mas não teve a mesma sorte e perdeu o título nas cobranças de pênaltis. Na somatória dos pontos, o Náuas terminou sua primeira temporada na quinta posição (15 pontos), atrás de Juventus (26), Rio Branco (30), Atlético Acreano (20) e Vasco da Gama (16).

Herói da vitória

O atacante amazonense André, autor do gol da segunda vitória do Cacique sobre o Rio Branco, comentou para o Blog do Chico Pontes que o triunfo foi para coroar o trabalho realizado pela equipe durante a temporada. O atacante criticou a qualidade do gramado do estádio Florestão e ainda dedicou a vitória a Deus e aos pais.

Veja os confrontos

2009

Náuas 2 x 5 Rio Branco-AC

Náuas 3 x 3 Rio Branco-AC

2010

Náuas 1 x 0 Rio Branco-AC

Náuas 3 x 5 Rio Branco-AC

Rio Branco-AC 1 x 1 Náuas

2011

Náuas 1 x 2 Rio Branco-AC

Rio Branco-AC 3 x 0 Náuas

2012

Rio Branco-AC 2 x 1 Náuas

Náuas 1 x 4 Rio Branco-AC

2013

Náuas 1 x 7 Rio Branco-AC

Náuas 0 x 5 Rio Branco-AC

2014

Rio Branco-AC 3 x 1 Náuas

Náuas 1 x 1 Rio Branco-AC

2015

Rio Branco-AC 9 x 0 Náuas

Náuas 1 x 7 Rio Branco-AC

2019

Rio Branco-AC 2 x 1 Náuas

2020

Rio Branco-AC 2 x 0 Náuas

2021

Náuas 0 x 4 Rio Branco-AC

2022

Náuas 1 x 0 Rio Branco-AC