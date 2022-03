Associação Acreana de Cinema realiza a segunda edição do FestCineMulher

A Associação Acreana de Cinema (ASACINE) realizará, nos dias 25, 26 e 27 de março, sempre às 19 horas, no Theatro Hélio Melo, o II FestCineMulher edição 2022. O evento financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, através da Prefeitura Municipal de Rio Branco, conta com o apoio da Academia Acreana de Letras (AAL), Fundação Elias Mansour (FEM) e do Instituto Federal do Acre (IFAC). As inscrições para a seletiva dos trabalhos que serão apresentados foram iniciadas no dia 07 de março e se estenderam até o dia 18 do corrente mês, tendo cerca de 50 curtas inscritos. Durante o Festival, serão exibidos 10 curtas-metragens de cineastas que foram selecionadas pela equipe de avaliação da ASACINE, segundo os critérios estabelecidos pelo Regulamento do II FestCineMulher-Edição 2022, cujas temáticas definidas foram assuntos voltados à valorização da mulher em todas as esferas sociais, enfocando a força feminina em dias atuais.

As cineastas que tiveram seus curtas selecionados receberão um cachê por exibição no valor de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) de acordo com o projeto aprovado na planilha estabelecida pela entidade. Além disto a ASACINE homenageará várias celebridades que contribuíram com bastante êxito com o cinema acreano, dentre estas, a professora Elaís Meira Eluan, que desde os anos setenta tem ajudado a produção audiovisual em nosso Estado. Segundo o cineasta Adalberto Queiroz de Melo, um dos organizadores do evento, “o FestCineMulher surgiu ano passado entre uma conversa com o artista Enilson Amorim, que juntamente comigo, propôs um Festival específico para as mulheres produtoras acreanas, cujo objetivo seria valorizar as produções videográficas feminina em nosso Estado. Com a ideia na cabeça e muita força de vontade, eu e o Enilson Amorim já apresentamos um projeto pela FEM e logo em seguida a entidade já foi contemplada no Edital para a realização do I FestCineMulher, em 2021, que foi um verdadeiro sucesso. Agora, estamos ainda mais felizes por sermos contemplados para a realização de mais um FestCineMulher pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), através do edital do Fundo Municipal de Cultura”, finaliza Adalberto Queiroz de Melo um dos pioneiros do cinema no Acre.

Além das exibições dos curtas, cuja entrada é gratuita, a ASACINE oferece dentro da programação do II FestCineMulher um curso de Edição de Imagens que será ministrado pelo jornalista e produtor cinematográfico Oscar Xavier. A oficina acontece no Auditório da Prefeitura de Rio Branco a partir das oito horas da manhã e terá a participação especial da editora e produtora de vídeos Letícia Xavier que estará palestrando sobre suas experiências como o uso de novas ferramentas de edição na atualidade. As inscrições para a Oficina de Edição de Imagens, podem ser feitas até o dia 25 de março neste link https://forms.gle/q1v1dq9AHHH1dn9j7

CINEASTA CONVIDADA

A atriz e cineasta Inês de Andrade que produziu inúmeros documentários e teve dezenas de participações em produções audiovisuais produzidas no Estado, estará participando como cineasta convidada no II FestCineMulher-2022 exibindo o curta “Poetas escrevem nas águas”. Na atualidade a ativista cultural reside em Santa Catarina e continua trabalhando com produções videográficas.

O PRESIDENTE

Para o Presidente da Associação Acreana de Cinema (ASACINE) o historiador e artista plástico Enilson Amorim, “o evento reúne 10 curtas-metragens de mulheres cineastas que foram selecionados por uma equipe comandada pelo cineastas Adalberto Queiroz, tido como uma das figuras mais experientes no assunto. Por isso que, aproveito este momento, para convidar todos os amantes da sétima arte para estarmos juntos neste evento que representa com bastante brilho a Mulher Acreana como também suas produções artísticas” comenta Amorim.