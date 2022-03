Ator da Globo tentou salvar turista que morreu afogado no Buraco Azul

Os momentos de lazer do ator Bruno Miranda, intérprete do personagem Borat no programa Amor & Sexo da TV Globo, foram interrompidos por uma tragédia no Buraco Azul, uma das atrações do litoral cearense. O turista Uilgner Rodrigues, natural de Guarujá (SP), morreu afogado durante um passeio no local na segunda-feira, 21.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Bruno, que é ex-nadador, tentou fazer o resgate do turista. Assim como os demais presentes, ele tentou mergulhar várias vezes para tentar localizar Uilgner, mas, sem equipamentos e com baixa visibilidade, não foi possível encontrá-lo com vida.

“Não dava para enxergar nada. O Buraco Azul, apesar de ser azul, não é uma água cristalina”, relatou. Ainda de acordo com o ator, a vítima chegou a ficar de 20 a 30 minutos embaixo da água.

Depois que Uilgner foi retirado da água por salva-vidas, não havia muito que fazer, já que o local não possuiu uma estrutura médica, de acordo com a publicação. Os turistas, então, pediram que o piloto de um helicóptero turístico transportasse a vítima até um hospital. O turista, no entanto, não resistiu.

Antes da tragédia, Uilgner Rodrigues publicou registros em suas redes sociais, aproveitando as atrações do local.

A empresa responsável pelo local emitiu uma nota de pesar e informou que o lago ficará fechado nos próximos dias: “A empresa Buraco Azul Caiçara lamenta a fatalidade e, neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho, que o acompanhava”.