Auxílio-gasolina: confira o valor e quem tem direito ao benefício

O Senado aprovou o projeto que cria o auxílio-gasolina. Pelo texto, parte dos dividendos da Petrobras será usada para arcar com os custos do benefício. Taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo podem receber vales entre R$ 100 e R$ 300.

O projeto busca amenizar os impactos provocados pelos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Apesar de todos os brasileiros serem prejudicados, algumas categorias têm sentido mais os impactos dos preços altos nas bombas.

Auxílio-gasolina

Apesar de o texto ter sido aprovado no Senado, ainda existem incertezas quanto à possibilidade de liberação do auxílio-gasolina ainda neste ano. O motivo são as eleições em outubro. Pela lei, vários benefícios não podem ser concedidos em ano eleitoral.

Ao se considerar o impacto de uma medida como o auxílio-gasolina, existe grande chance de o projeto não ser colocado em prática neste ano. Além disso, o projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara, para só depois seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O preço dos combustíveis pode subir ainda mais. É um impacto previsto com a guerra na Ucrânia, já que a Rússia é um dos principais exportadores do mundo. Também por isso, a Petrobras já anunciou novos reajustes e os motoristas já notam a diferença nos postos de combustíveis.

Por todas essas razões, apesar de o projeto ser esperado por muitas categorias, o auxílio-gasolina pode demorar a se tornar uma realidade.

Pelo projeto, se o auxílio-gasolina for aprovado, o benefício será pago todos os meses. As parcelas vão de R$ 100, para motoristas de ciclomotores ou motos, até R$ 300, para taxistas, motoristas de aplicativo e condutores de pequenas embarcações.