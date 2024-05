Comédia romântica é o destaque da semana; veja os filmes da Sessão da Tarde desta semana

Nesta primeira semana completa de maio, a TV Globo reservou espaço para comédias, romances e um pouco de drama em sua grade vespertina. Durante a Sessão da Tarde, o público poderá acompanhar sucessos de diferentes épocas, a começar por Se Eu Fosse Você 2, longa nacional estrelado por Glória Pires e Tony Ramos.

À Procura Do Amor dá um tom de romance à terça-feira, seguido de Esposa de Mentirinha, produção icônica de Adam Sandler e Jennifer Aniston lançada no início dos anos 2010, no dia seguinte.

Outra interessante sequência da programação será exibida na quinta-feira com Doze é Demais 2, continuação do hit de 2003 estrelado por Steve Martin. Milagres do Paraíso encerra a semana com uma narrativa emocionante sobre uma família que passa por problemas após a descoberta de uma doença.

Abaixo, confira a programação completa.

Se Eu Fosse Você 2 (SEGUNDA-FEIRA, 06/05, ÀS 15H25)

Claudio e Helena estão prestes a se separar, o que faz com que ele passe a morar na casa de Nelsinho. Porém, após a primeira reunião do divórcio, eles discutem em pleno elevador e, repentinamente, trocam de corpos mais uma vez. Isto faz com que ambos tenham que viver a vida do outro, tendo por experiência o que ocorreu anos antes. Paralelamente há a situação de Bia, filha do casal, que está grávida e não sabe como contar aos pais.

À Procura Do Amor (TERÇA-FEIRA, 07/05, ÀS 15H25)

À Procura Do Amor dá um tom de romance à terça-feira, seguido de Esposa de Mentirinha, produção icônica de Adam Sandler e Jennifer Aniston lançada no início dos anos 2010, no dia seguinte.

Outra interessante sequência da programação será exibida na quinta-feira com Doze é Demais 2, continuação do hit de 2003 estrelado por Steve Martin. Milagres do Paraíso encerra a semana com uma narrativa emocionante sobre uma família que passa por problemas após a descoberta de uma doença.

Abaixo, confira a programação completa.

Se Eu Fosse Você 2 (SEGUNDA-FEIRA, 06/05, ÀS 15H25)

Claudio e Helena estão prestes a se separar, o que faz com que ele passe a morar na casa de Nelsinho. Porém, após a primeira reunião do divórcio, eles discutem em pleno elevador e, repentinamente, trocam de corpos mais uma vez. Isto faz com que ambos tenham que viver a vida do outro, tendo por experiência o que ocorreu anos antes. Paralelamente há a situação de Bia, filha do casal, que está grávida e não sabe como contar aos pais.

À Procura Do Amor (TERÇA-FEIRA, 07/05, ÀS 15H25)

A massagista Eva é uma mulher divorciada e mãe solteira que teme a partida da sua filha para a faculdade. Ela inicia um romance com Albert, um homem engraçado que está vivendo um momento muito parecido com o seu. Só que esse relacionamento será ameaçado pela chegada de sua nova cliente, Marianne, que é também ex-mulher de Albert.

Esposa de Mentirinha (QUARTA-FEIRA, 08/05, ÀS 15H25)

Danny queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca a sua vida, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira. Um dia, ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, ele pisa na bola quando inventa que é marido da amiga.

Doze É Demais 2 (QUINTA-FEIRA, 09/05, ÀS 15H25)

Tom e Kate são os chefes da família Baker que tem 12 filhos. O casal precisa agora lidar com o afastamento de alguns deles e, tentando reunir a família uma última vez, Tom propõe que todos passem uma temporada de férias em uma casa num lago onde já haviam se hospedado anos atrás. Lá, eles reencontram um velho rival que discorda do modo como Tom educa seus filhos.

Milagres do Paraíso (SEXTA-FEIRA, 10/05, ÀS 15H25)

Christy e Kevin Beam são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência.

Por que Adam Sandler e Margot Robbie foram os atores mais bem pagos em 2023?

Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.