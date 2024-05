Met Gala: relembre 10 looks icônicos do tapete vermelho

No aquecimento da cerimônia, a CNN selecionou 10 produções memoráveis e eternizadas na história do evento.

Cher (1974)

Com modelagem transparente, o vestido usado por Cher em 1974 ainda hoje é lembrado pelos fashionistas. Assinado por Bob Mackie, a peça trazia aplicações de plumas.

Beyoncé (2015)

Em 2015, o vestido usado por Beyoncé, com assinatura da grife Givenchy, foi um dos mais comentados da noite, especialmente por conta da transparência e bordados em pedrarias feitos à mão.

Madonna (2018)

Acompanhada do estilista Jean Paul Galtier, Madonna chegou ao Met Gala 2018 em um look all black inspirado na viúva siciliana, com direito a duas tranças na lateral do cabelo.

Rihanna (2018)

No mesmo ano, Rihanna também se cravou com um dos looks icônicos do baile. A produção de papisa foi assinada pelo estilista John Galliano de Maison Margiela e acompanhou colar da Cartier, datado de 1934.

Blake Lively (2018)

A atriz também fez história no evento. Em 2019, a aposta de Blake foi um vestido longo com as cores que os padres costumam usar em suas tradicionais cerimônias, ou seja, vinho, branco e dourado.

A edição tinha “Corpos Celestiais: Moda e Imaginação Católica” como tema central. Complementando o visual, a artista também usou uma coroa de espinhos.

Lady Gaga (2019)

Naquele ano, Lady Gaga ousou a usar quatro looks no tapete vermelho. De início, a cantora surgiu com um vestido pink de Brandon Maxwell e, ali mesmo, se trocou, revelando um novo visual, desta vez preto.

Depois, a artista apresentou um novo vestido pink pela segunda vez. Por fim, a inspiração veio do tema do ano “Camp: Notes On Fashion”, onde ela resgatou o mood com uma lingerie preta.

Jared Leto (2019)

Em 2019, Jared Leto, inspirado pela excentricidade de Alessandro Michele, surgiu no Met Gala segurando a própria cabeça. Com o look, assinado pela grife Gucci, ele concentrou todos os flashes da edição.

Billy Porter (2019)

Em 2019, Billy Porter surpreendeu os convidados vestindo um modelo dourado que acompanhava um manto em forma de asa.

Aliás, nesta edição, ele chegou carregado por seis pessoas que também trajavam figurinos na mesma paleta.

Kim Kardashian (2022)

O look polêmico escolhido por Kim Kardashian em 2022 também ganhou destaque.

O visual, em homenagem direta a Marilyn Monroe, trazia a versão original da peça usada pela atriz em 1962, na cerimônia do então presidente John F. Kennedy.

Michaela Coel (2023)

Em 2023, Michaela Coel foi uma das co-hosts do Met Gala. Para celebrar o momento, a atriz investiu em um vestido midi cheio de bordados.