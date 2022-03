BBB22: Anitta revela apelido de Pedro Scooby quando os dois namoravam

Pouco tempo depois de se separar de Luana Piovani, Pedro Scooby namorou Anitta. Mesmo que o relacionamento tenha durado entre dois e três meses, a cantora abriu o jogo, revelou um apelido de quando namorava o surfista e, de quebra, contou o que aprendeu com ele.

Logo depois do surfista ser indicado pelo Líder Lucas ao Paredão, a Poderosa foi ao seu Twitter para defender o ex. “Meus fãs odeiam quando eu comento BBB porque eles querem que eu fale do trabalho e tal… mas não me aguento… se vocês podem, eu também posso… dia de folga adoro assistir”, começou falando.