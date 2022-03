BBB22: Arthur Aguiar diz que escondeu facas e leva chamada da produção

Na madrugada desta sexta-feira (18/3), Douglas Silva e Arthur Aguiar relembraram os momentos protagonizados por Natália Deodato durante a festa do Líder do BBB22. A sister se descontrolou, discutiu com as amigas e até chutou móveis da casa.

Os amigos riram da situação e imaginaram a reação dos câmeras que estão posicionados atrás dos espelhos da casa. O marido de Maíra Cardi, então, contou que começou a esconder facas com medo do pior.

“Eu comecei a recolher as facas, mano”, contou Arthur. “Ah, mas ela não ia fazer nada assim…”, disse Douglas.

A conversa foi interrompida por um aviso sonoro da produção que pediu que os dois interrompessem o assunto imediatamente. “Ah, vamos parar de falar desse assunto”, disse Arthur.

Entenda

Um dos nomes que entrou em foco por conta da crise de Natália Deodato no BBB22 foi o de Arthur Aguiar. Enquanto a modelo era consolada pelos colegas após uma confusão intensa com Linn da Quebrada, o ator resolveu guardar uma faca que estava sobre a pia.

Em certo momento da confusão, Natália estava no chão, aos prantos, sendo consolada por Eliezer, Eslovênia e Douglas Silva. Arthur, discretamente, guardou uma faca que estava na pia.