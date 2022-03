BBB22: Eslovênia critica postura de Lucas e ele confessa medo de um brother; saiba quem é

Mais uma vez Eslovênia voltou a criticar a postura de Lucas no jogo. Dessa vez, a Miss tentou alertar o amado novamente sobre como ele voltou a ser próximo ao grupo dos homens, que o detonaram na semana passada.

Em conversa com Natália no quarto lollipop, a Miss confessou que não sabe até quando essa conveniência do brother é bem vista pelo público. “Para mim, é uma pergunta muito óbvia: ‘Até que ponto vale a pena isso?’ Para mim, não vale a pena ficar até o final do programa e depois as pessoas falarem que sou incoerente”, disse.

Já na academia com Lucas, ela voltou a questionar se isso era realmente bom para a trajetória dele no jogo e confessou estar preocupada. Ele logo rebate os comentários e diz que pode votar em qualquer pessoa a partir de agora.

“Eu tenho meus votos. Assim, são meio aleatórios? Não. Como disse para você. Tem pessoas que eu não voto. O resto? Posso votar em todo mundo. Tudo é possível”, diz Lucas.

O estudante de medicina confessa que está com medo de um brother: Gustavo. Ele diz que não sabe como está os próximos passos do curitibano no jogo. Eslovênia logo afirma que os dois serão os alvos da vez. “Agora ele vai vir com tudo contra nós dois. Primeiro em mim, depois em você”, conclui.