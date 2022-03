Maíra Cardi ‘invade’ o BBB 22 por Arthur Aguiar e deixa recado para Boninho

Desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil, o ator Arthur Aguiar deu uma grande modificada em sua alimentação. Ele foi flagrado diversas vezes comendo pãezinhos, o que geralmente não faz fora do programa. O ato alimentar de Arthur deu o que falar nas redes sociais, principalmente após sua esposa, Maíra Cardi, reclamar que o marido estava colocando o corpo mais defino a perder.

Já na manhã desta terça-feira (29/03), Maíra Cardi seguiu com suas brincadeiras e fez um vídeo ‘invadindo o Big Brother Brasil’. Nas cenas, é possível ver a influenciadora digital entrando em uma cozinha bastante parecida com a do programa e roubando todos os pães.

No vídeo, a famosa, que é mãe da pequena Sophia, troca os alimentos por melancia. “Sim, eu invadi o ‘BBB’ e acabei com a festa da comilança do Arthur Aguiar. Retirei tudo o que consegui e coloquei apenas coisas saudáveis! Desculpa, Boninho. Aproveitei sua viagem a Paris e dei meu jeito aqui. Afinal, eu já conheço o caminho“, brincou Maíra.