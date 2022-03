BBB22: Jade ameaça citar as 16 traições de Arthur e Maíra Cardi rebate

Na madrugada desta terça-feira (08), Jade, Laís e Lina refletiram sobre o último Jogo da Discórdia do BBB22. A influenciadora, então, revelou que pensou em citar polêmicas de Arthur, como as 16 traições que o ator cometeu durante o casamento com Maíra Cardi, na dinâmica. Ao ver a cena, a esposa do brother reagiu ao comentário e trouxe à tona os boatos de que a sister havia traído João Guilherme.

“Quase interrompi ele, para cagar na cabeça dele. Mas pensei: ‘não cabe a mim”. disse Jade no quarto Lollipop. Lina perguntou sobre o que ela estava falando e a influenciadora respondeu: “Das coisas que ele já fez lá fora, porque ele já entrou com medo disso”.

Um perfil no Instagram, que comenta sobre o BBB22, postou a cena e Maíra Cardi respondeu: “Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela é uma menina e tem muito o que aprender! Mas a verdade é que aprendemos errando e, infelizmente, ela vai aprender quebrando a cara e caindo mesmo!

“Arthur teve os erros dele e isso não é segredo para ninguém, aprendeu com os erros e tem se mostrado um ser humano em evolução incrível, tem sido exemplo para muitas pessoas que erram para mostrar que todos podemos e devemos mudar”, disse.

A esposa de Arthur ainda continua: “O jogo precisa ser analisado com o acontece la dentro, eles ainda não foram arrebatados por Deus e lá não é o veredito eterno, aqui fora a vida não é um jogo e só cabe aos envolvidos nela decidir o que fazer!”.

A coach, então, cita os boatos de que Jade já teria traído seu ex João Guilherme: “Quando a gente tem telhado de vidro [condição de quem pode ter a reputação questionada por ter cometido algum erro], a gente não aponta um dedo para o outro, porque quatro se voltam para nós! O Brasil inteiro comenta da traição da moça com sei lá quem!”

“Então, é bom que o jogo dela fique lá dentro e aqui fora ela possa seguir a vida dela feliz deixando o Rei que mora na barriga dela lá dentro casa!”, finaliza.