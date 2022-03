BBB22: Juliette convida Vyni para seu show e brother vibra

Fã de carteirinha de Juliette, Vinicius, oitavo eliminado do “Big Brother Brasil 22”, na noite de terça-feira, 15 de março, recebeu um convite para lá de especial da cantora. Em seu perfil no Twitter, a paraibana o convidou para ir a um dos shows da turnê dela.

“Vinicius, obrigada por tanto carinho! Vamos recebê-lo com muito amor no meu show”, escreveu a campeã do “BBB21”. A equipe do cearense logo respondeu: “Que alegria Ju, Vyni a ama muito e certamente ficará muito feliz em saber disso. Obrigado pelo acolhimento”.

Ao participar do bate-papo com Rafa Kalimann no #RedeBBB, o ex-brother soube do convite e, chocado, vibrou: “Ela vai fazer show! Ju, eu te amo”. Rafa perguntou se ele estava feliz com o convite: “Eu não sei. Quando eu recuperar meu estado normal, aviso”, disse Vinicius.

Vyni disputava a permanência da casa ao lado de Gustavo e Pedro Scooby. Ele recebeu 55% dos votos e deixou o reality show, confirmando o resultado da enquete de OFuxico.

iminado da noite de terça-feira, 15 de março do BBB22, Vinicius deixou a casa de uma das formas mais emocionantes que poderia. O cearense declamou um repente que preparou para sua saída. Não ficou claro se o texto em verso estava preparado ou ele improvisou. É certo, no entanto, que ele fez vários participantes chorarem.

Com Eslovênia, Laís e Eliezer em lágrimas, o influencer de baixa renda ainda tirou lágrimas de Linn Da Quebrada, Natália e Jessilane. Com sua poesia, Vinicius falou de padrões de beleza, dos comentários de ódio que já recebeu na vida e de como aprendeu a se amar e a se respeitar durante o programa.

PAREDÃO FALSO?

Depois da eliminação de Vinicius com mais de 55% dos votos, Eliezer não conseguiu segurar a pressão e caiu no choro. No quarto lollipop com Eslovênia, Laís e Natália, ele tentou acreditar que o paredão foi falso e o melhor amigo deve voltar ao reality nos próximos dias.

De acordo com o designer, essa é a esperança a que ele consegue se apegar para não sucumbir à pressão, agora que seu melhor saiu da casa. “Ainda acho que pode ser um paredão falso”, apostou.

Em seguida, Eslovênia reforçou que não vai acreditar nesse cenário. Para ela, é melhor se surpreender do que lidar com a frustração de não reencontrar o amigo dentro da casa: “Eu não vou me apegar a isso. Depois eu me frustro e é pior!”.

Depois disso chegou a vez de Laís falar. Mais cética, a sister afirmou que o ritmo do jogo não indica um paredão falso, afinal, a eliminação dos membros do lollipop está mais evidente a cada semana. Ainda assim, ela tentou demonstrar algum bom humor.

“Não é para se apegar a isso, porque ele está seguindo o rumo do trem. O dia que o Tadeu falar que não vai sair alguém desse quarto, eu vou aplaudir”