BBB22: Vinicius perde a vergonha e pede para dormir com Eliezer

“Naquele dia ela [Natália] chegou aqui, quando me sentei perto de você: ‘Não cabe ninguém, não’. Quando ela chegou ficou aí encangada em cima de tu”, disparou Vyni.

Diante do ultimato, Eliezer tomou a atitude de aceitar o pedido do colega de reality. “Então vou aí dormir com você”, prometeu.

BBB 2022: Eliezer pede explicações para Vyni e leva cortada

Após a festa que aconteceu no último final de semana, no BBB 2022, várias mudanças de comportamento de Vinicius em relação à amizade com Eliezer ocorreram.

Eliezer, então, foi tirar satisfação com Vyni para entender o motivo do cearense ter ignorado ele na casa e aproveitou para explicar sobre as emoções que sentiu na festa. “Nossa, eu fui aos extremos. Estava muito triste e fui para o mundo feliz“, comentou. “Por que você estava muito triste?”, perguntou Vyni.

“Você sabe o porquê. Preciso falar?”, disse o designer. “As coisas acontecem aqui e a gente nunca precisa falar nada”, rebateu o cearense. Eliezer, percebendo que seu amigo estava com um pé atrás em relação a amizade deles, comentou:

“Foi uma série de situações em 24 horas que não entendi nada. Mas foi uma escolha sua. Quando eu percebi que a nossa conversa tinha sido mal interpretada, eu parei você ali na sala e falei assim: ‘Se você interpretar mal, eu vou deixar bem claro o que quis dizer’”.

“Você disse ‘realmente, me desculpe porque eu entendi mal’ e depois parou de falar comigo. No outro dia, acordou e não falou mais”, completou.