Bolsonaro diminui distância de Lula para 15 pontos em pesquisa Ipespe

As intenções de voto em Jair Bolsonaro nas eleições deste ano seguem em alta e chegaram a 28%, aponta a pesquisa do Ipespe divulgada nesta sexta-feira (11/3). Bolsonaro subiu dois pontos em relação ao último levantamento, há duas semanas. A alta está dentro da margem de erro, de 3,2 pontos percentuais. O líder, Lula, manteve-se em 43%.

Em 45 dias, o crescimento do presidente aferido pelo Ipespe chega a 4 pontos percentuais. No mesmo período, o ex-presidente Lula permaneceu estável, com 43% das intenções de voto.

Com isso, a distância entre os dois principais candidatos nas eleições presidenciais de 2022 é de 15 pontos percentuais, a menor desde setembro do ano passado.

Nesse cenário, Ciro Gomes e Sergio Moro estão empatados em terceiro lugar, com 8% cada. João Doria vem em quinto, com 3%. André Janones, Simone Tebet e Eduardo Leite aparecem em seguida, com 1% cada.

O Ipespe fez mil entrevistas em todo o país entre 7 e 9 de março. Os números dizem respeito à pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado.