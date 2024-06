Ator de Elite viraliza após nu frontal em filme; internet vai à loucura

Omar Ayuso, que viveu o personagem de mesmo nome na série Elite, da Netflix, virou assunto no Twitter no fim de semana por conta de um nu frontal que fez em um filme. O nome do rapaz foi bastante comentado pelos internautas e até os pelos íntimos dele foram tema dos debates.

As imagens fazem parte do filme On the Go. Apesar de a trama ter sido lançada no ano passado, parece que só agora os fãs do ator descobriram as cenas. Na história, ele aparece totalmente pelado, caminhando na praia.

As opiniões dos usuários do microblog ficaram divididas: “É um pinto normal! E ele é um gostoso 🤤”, elogiou uma. “Nossa, esse eu defendo com unhas e dentes!! Meu crush famoso 😍🥵”, afirmou outra. “Quem tá mandando esse homem depilar e fazer a sobrancelha só pode tá ruim das ideias. O charme do cara todo é esse”, garantiu uma terceira. “Gente… Eu gosto de pelos, mas no caso dele é demais”, comentou mais uma.