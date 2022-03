Calcinha Preta muda logomarca para homenagear Paulinha Abelha

Ainda abalados com a morte precoce da cantora Paulinha Abelha, os integrantes da banda Calcinha Preta prestaram mais uma homenagem à vocalista na noite desta quinta-feira (3/3). Em vídeo publicado no Instagram oficial do grupo, os músicos revelaram que a logomarca do conjunto, a partir de agora, vai contar também com o desenho de uma abelha.

“Como não amar Paulinha Abelha?”, questiona o texto lido pelos integrantes da banda. “A alma da banda Calcinha Preta tem muito de Paulinha Abelha, e isso é para sempre”, segue a mensagem, que também enfatiza a grande contribuição da cantora para que o Calcinha Preta se tornasse o sucesso que é.