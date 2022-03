Claudinha se filia ao Republicanos e anuncia pré-candidatura à deputada estadual

Durante sua filiação ao Republicanos, na manhã desta segunda-feira, 28, Claudinha anunciou sua pré-candidatura à deputada estadual.

Claudinha é de Cruzeiro do Sul, da Vila Santa Luzia, e desde a adolescência é engajada na política. Ela é filha do saudoso Irmão Kit, uma das figuras emblemáticas da comunidade. Neste ano vai lutar por mais espaço para as mulheres na política acreana.

Em suas pautas prioritárias merece destaque o apoio ao esporte comunitário bem como às federações em suas mais diversas modalidades, representações fundamentais na busca pela qualidade de vida e, principalmente, como alternativa para impedir que cada vez mais jovens sejam aliciados ao mundo do crime.

“Vou lutar com muita garra por uma cadeira na Aleac. Acredito em um Acre mais justo, igualitário e com mais oportunidades para nossa juventude. Esse desejo surgiu há muitos anos, tenho me preparo diariamente para esse momento. Durante minhas andanças pelo Acre, vejo a necessidade da nossa gente. As pessoas estão morrendo por falta de políticas públicas eficazes. É preciso ter um olhar mais cuidadoso em prol das minorias, não podemos fechar os olhos para tanta desigualdade”, afirmou Claudinha.

Na ocasião, o deputado Roberto Duarte também se filiou ao partido e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal.

“Claudinha vem como um forte nome a estadual, compondo nosso time de mulheres. É uma amiga querida que já foi testada na urna e mostrou, sem sombra de dúvidas, densidade eleitoral expressiva” disse João Paulo Bittar, presidente do partido.