Concurso Basa 2022 divulga gabaritos e abre para recursos

Foram divulgados os gabaritos preliminares do concurso Basa 2022, cujas provas foram aplicadas no último domingo, 13. As oportunidades são para a carreira de técnico bancário e técnico científico.

Quer ter acesso ao documento com as respostas e ao caderno de questões? Acesse ao site da Fundação Cesgranrio ou clique no botão abaixo:

Os concorrentes que não concordarem com as respostas poderão entrar com pedido de recurso. O prazo vai até esta terça-feira, 15 de março, pelo site da própria Fundação Cesgranrio .

Veja as próximas datas do concurso Basa:

14 a 17 de março: prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário;

7 de abril: divulgação dos resultados preliminares e convocação dos(as) candidatos(as) que se declararam com deficiência para perícia médica;

11 de abril: perícia médica dos(as) candidatos(as) aprovados(as)que se declararam com deficiência;

19 de abril: divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos(as) candidatos(as)que se declararam com deficiência;

19 e 20 de abril: interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da perícia médica;

27 de abril: convocação dos(as) candidatos(as)que se autodeclaram pretos(as) ou pardos(as);

2 de maio: aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas;

9 de maio: resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas;

9 e 10 de maio: interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas;

10 de maio: prazo para atualização de endereço, se necessário;

16 de maio: divulgação e homologação dos resultados finais.

Como foram as provas do concurso Basa?

Todos os candidatos do concurso Basa foram avaliados por uma prova objetiva. O exame teve caráter eliminatório e classificatório.

Para ambos os cargos, foram cobradas 60 questões na prova objetiva, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos, divididas da seguinte forma:

Disciplinas Conhecimentos Básicos Técnico bancário Língua Portuguesa I (5 questões);

Matemática (5 questões);

Legislação I (5 questões);

Atualidades I (5 questões);Noções de Informática (5 questões);

Atendimento (focado em vendas) (5 questões). Técnico científico Língua Portuguesa II (10 questões);

Noções de Sistema Bancário (10 questões);

Legislação II (5 questões); e

Atualidades II (5 questões).

As avaliações foram aplicadas em toda a Amazônia Legal, sendo assim, nas seguintes cidades:

Belém-PA

Rio Branco-AC

Palmas-TO

São Luís-MA

Boa Vista-RR

Porto Velho-RO

Cuiabá-MT

Manaus-AM e

Macapá – AP

Concurso Basa oferece 1.158 vagas

O edital do concurso Basa foi publicado com 1.158 vagas distribuídas entre imediatas e formação de cadastro de reserva. Do total de vagas, são 219 vagas para provimento imediato e 936 para o preenchimento de um cadastro de reserva.

Tabela de vagas – Concurso Basa Cargo Imediatas CR Técnico bancário 204 816 Técnico científico – Tecnologia da Informação (TI) 15 123

Para o técnico bancário, é preciso apenas o nível médio completo. Já o técnico científico de TI precisa de graduação bacharel em Ciências da Computação ou em cursos similares, bem como lista o edital. As vagas em cadastro de reserva poderão ser preenchidas durante todo o prazo de validade.

Ambos exercerão 30 horas semanais, totalizando seis horas diárias. Os salários chegam a R$3,4 mil e os profissionais ainda contarão com alguns atrativos. Para o técnico bancário, a remuneração inicial é de R$2.937,18. Já o da área de TI recebe R$3.490,88.