Deputado sai em defesa de Gladson e diz governador não desrespeitou mulheres ao dizer que usaria saia

Na sessão desta terça-feira (8), o deputado estadual Antônio Pedro (DEM) saiu em defesa do governador Gladson Cameli (PP). Ele destacou a ordem de assinatura das obras de contribuição da Ponte da Sibéria, em Xapuri, ocorrida no último final de semana.

O parlamentar disse que a obra é “o sonho de todos os moradores de Xapuri”.

Além disso, ele aproveitou para dizer que quando o governador afirmou que vestiria uma saia se não inaugurar a obra, não o fez para ofender as mulheres. “Foi no calor do momento”. Segundo ele, Gladson está fazendo um bom governo e trabalhado muito pelo Estado.