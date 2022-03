Dono de perfil na web acusado de difamar moradores no interior do AC é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil em Manoel Urbanou elucidou na tarde da última segunda-feira (28) uma investigação acerca da identidade por detrás de um perfil falso na internet. A conta em questão estava sendo acusada por moradores de praticar o crime de difamação desde 2017.

As investigações, coordenadas pela delegada-titular Mariana Gomes, demandaram esforço devido a complexidade do caso. No entanto, após congelamento e identificação de dados, os agentes descobriram o proprietário da conta na rede social Facebook.

A partir de então, o dono, identificado por M.S.N., de 27 anos, foi alvo de busca e apreensão nos aparelhos celulares, demandado pela Polícia Civil, após representação da Autoridade Policial. Além disto, todos os envolvidos nas postagens também foram devidamente identificados.

De acordo com a delegada, o perfil em questão foi criado com o intuito de denunciar irregularidade. Contudo, pontuou que os autores “acabaram extrapolando os limites da liberdade de expressão”, insultando moradores e ferindo a honra destes.

“Foi uma investigação delicada que contou com a dedicação e discrição absoluta da equipe para se lograr êxito em identificar os autores. Não se pode admitir que as pessoas se utilizem do anonimato para cometer crimes e, apesar da dificuldade em se investigar crimes dessa natureza, ainda mais no interior onde que não temos a estrutura adequada, a investigação foi concluída com êxito”, frisou.

O crime de difamação, que é o ato de desacreditar uma pessoa atribuindo algum aspecto negativo de maneira pública, é tipificado pelo crime contra a honra pelo Código Penal (CP) no artigo 139, que diz que “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: pena – detenção, de três meses a um ano, e multa”.