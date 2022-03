Em Cruzeiro do Sul, polícia tenta negociar com homem que faz mulher de refém dentro de farmácia

Desde a manhã deste sábado (19), um homem faz uma mulher de refém dentro de uma farmácia em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nas proximidades da BR-364. A Polícia Militar do município está no local e tenta negociar com o homem para que ele libere a vítima, que seria atendente do estabelecimento.

A farmácia fica localizada na Vila Lagoinha, nas proximidades da BR-364. Segundo informações do G1, a ocorrência ainda está em andamento e os policiais seguem tentando negociar com o homem.

De acordo com o tenente Robson Belo, não se sabe a motivação, mas as informações iniciais são de que o homem teria problemas mentais.