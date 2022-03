Em Cruzeiro do Sul, veículo faz ultrapassagem indevida e fica preso embaixo de caminhão; veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (23), um acidente foi registrado próximo a cabeceira da Ponte da União, em Cruzeiro do Sul. Ao que parece, um carro tentou fazer uma ultrapassagem indevida pelo lado direito de um caminhão.

De acordo com o artigo 199 do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, é uma infração média, que soma 4 pontos na CNH e gera uma multa no valor de R$130,16.

O veículo acabou ficando preso embaixo do caminhão e populares tiveram que se reunir para retirar o carro do local. Não houve nenhum ferido, os danos foram apenas materiais.