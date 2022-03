Em Sena Madureira, Hospital João Câncio Fernandes passa por reforma e ampliação

Uma das unidades de saúde mais procuradas pela população de Sena Madureira está passando por reforma. Trata-se do Hospital João Câncio Fernandes que muitas vezes atende também moradores de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Nesta semana, o Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), iniciou os trabalhos em um dos pavilhões. “As ações seguem determinação do governador Gladson Cameli e visam garantir um melhor espaço tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde”, enfatizou Edgardina Matos, Gerente geral da unidade.

Nesse mesmo pacote da reforma também está incluído o Centro cirúrgico. Após a reforma, segundo consta, o local ficará apto às realizações dos procedimentos cirúrgicos e à medida que ocorrerem mutirões envolvendo moradores de Sena os mesmos não precisarão mais se deslocar para a capital.

Ressalta-se que essa é a parte da reforma. A obra de ampliação também se encontra em andamento e conta com participação importante do deputado federal Alan Rick que destinou grande parte de suas emendas para esses fins. O Governo do Estado entrou com uma contrapartida e a expectativa é de que ainda neste ano a obra seja entregue para a população.