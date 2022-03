Enquete BBB22 surpreende com rejeição inesperada no 10º paredão; parcial

Mesmo sem nenhum integrante do quarto lollipop, o décimo paredão do BBB 22 caminha para mais uma eliminação com rejeição. Lucas Bissoli, que enfrenta a votação contra Paulo André Camilo e Pedro Scooby, aparece em primeiro lugar na disputa por quem sai na parcial atualizada da enquete do reality show da Globo.

O resultado do questionário do Notícias da TV indica que 83,70% dos mais de 136 mil votantes querem ver o estudante fora do jogo em seu primeiro paredão. O surfista vem em segundo lugar, com 10,32% das intenções de voto, enquanto o atleta olímpico tem apenas 5,98% em sua segunda berlinda

A enquete do UOL traz o mesmo resultado: 77,39% dos votos para o affair de Eslovênia Marques, contra 11,39% do velocista e 11,22% do ex-marido de Luana Piovani. Mais de 112 mil participações foram registradas até a publicação deste texto.

Os questionários não têm caráter científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil. O resultado oficial do paredão da temporada é o obtido pelos votos no Gshow e será conhecido durante o programa apresentado por Tadeu Schmidt na edição de terça-feira (29).

Quem saiu do BBB 22

Pela parcial das enquetes, Lucas seguirá o padrão do quarto lollipop, mesmo sem integrá-lo. A porcentagem do engenheiro está perto dos números de Bárbara Heck, Larissa Tomásia e Jade Picon, mas um pouco menor que a rejeição de Laís Caldas, que foi superior a 90%.

Veja as porcentagens dos primeiros sete eliminados do BBB 22: