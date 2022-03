Esposa de Antonio Fagundes acusa Globo de esquecer TV aberta e deixar talentos de lado

Alexandra Martins, esposa de Antonio Fagundes, se manifestou contra a decisão da Globo que colocou a estreia do Conversa com Bial para depois das 3h da manhã da última terça-feira (8). Para a atriz, o canal carioca esqueceu do poder da TV aberta.

O desabafo da famosa veio à tona depois da nota zero dada pela jornalista Patricia Kogut, do jornal da Globo, contra a programação da emissora líder de audiência:

“A Globo está equivocadamente jogando fora toda sua força da TV aberta. Nenhum mercado de TV no mundo se compara a nossa audiência. Uma pena. Uma lástima”.

O horário do primeiro Conversa com Bial de 2022 foi culpa do Jogo da Discórdia do BBB 2022, que passou do horário previsto em pelo menos uma hora.

Globo vive bagunça na grade da madrugada

A emissora carioca tinha planejado a sessão de filmes Tela Quente para às 23h35 da segunda-feira (7), mas o programa só foi ao ar uma hora e dois minutos depois do previsto. A dinâmica do reality show dominou a programação por 2 horas e 18 minutos, além do combinado.

Com Tadeu Schmidt no comando, o BBB 2022 foi ao ar das 22h19 à 0h37. O canal da família Marinho não derrubou a sessão de filmes e, com o longa Mulheres ao Poder, ficou no ar da 0h37 à 2h29.

Na grade normal, o horário seria dedicado ao trecho final do filme, o Jornal da Globo e o Conversa com Bial. O telejornal comandado por Renata Lo Prete só foi visto às 2h29. Com o noticiário sobre a guerra na Ucrânia, o jornal terminou às 3h13.

O talk show estreou sua nova temporada no palco de um teatro. Com o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa como protagonista da entrevista, o programa foi exibido das 3h13 às 3h54.

Confira: