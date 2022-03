Estudo com 126 ligas aponta Série B e Brasileirão no Top-10 das que mais trocam técnicos; veja ranking

Com 104 dias de média, a Segundona ficou na sétima posição da lista. O Brasileirão é o nono, com 120 dias, segundo o levantamento. No ano passado, a Série B ficou no topo do ranking, e a Série A apareceu na 17ª posição.

O estudo analisou 1866 times, de 126 ligas de 89 países diferentes de todo o mundo, entre primeiras e segundas divisões. Os dados foram levantados no início de março e levaram em conta o tempo de cargo dos treinadores de cada um dos torneios em questão.

Os sul-americanos estão com os piores índices da lista. A elite do Peru, com 76 dias de média, a Segunda Divisão do Chile, com 82, e a primeira divisão boliviana, com 95, foram o pódio das ligas que mais trocam treinadores.

Na outra ponta, estão as primeiras divisões da Irlanda do Norte (1066 dias) e Hong Kong (809), e a a USL, liga secundária dos Estados Unidos, com 790 dias. Das cinco grandes ligas da Europa, apenas a Espanha aparece no Top-20:

19º LaLiga (Espanha): 448 dias

(Espanha): 448 dias 33º Premier League (Inglaterra): 332 dias

(Inglaterra): 332 dias 38º Ligue 1 (França): 276 dias

(França): 276 dias 39º Bundesliga (Alemanha): 276 dias

(Alemanha): 276 dias 62º Serie A (Itália): 243 dias