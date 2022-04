Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre traumatismo craniano após acidente de carro e está internado, diz jornalista

O jornalista Matheus Baldi divulgou com exclusividade que o ex-BBB Rodrigo Mussi, que participou da atual edição do programa, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31).

De acordo com o jornalista, Mussi foi arremessado do veículo, após o carro se chocar com um caminhão, e teria sofrido traumatismo craniano. Ele está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

O perfil oficial de Rodrigo no Twitter confirmou o acidente, mas não divulgou informações sobre seu estado de saúde.