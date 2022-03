Ex-testemunha de Jeová, Lina foi expulsa da igreja e mudou de religião

Linn da Quebrada, atualmente no BBB22, teve dificuldades para encontrar sua religião. A atriz, que já foi testemunha de Jeová e afirmou ter sido expulsa da igreja quando se identificou com o gênero feminino, agora é do candomblé.

“As pessoas esperavam que eu fosse um homem feito à imagem e semelhança de Deus, até o momento em que eu como do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau e decido eu mesma o que é bom e o que é mau (…) expulsa do Éden, desassociada, eu passo então a perambular pelo mundo, transitar, para me conhecer. Eu não acredito que ser seja uma questão inerente. Eu acredito justamente no oposto: que nós temos o livre-arbítrio para ser o que se gostaria de ser”, disse.