Fieac homenageia o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom

“Temos que saber reconhecer o esforço que todos os agentes públicos fazem, sobretudo quando cumprem a missão de apoiar a classe empresarial. E, por isso, fazemos esse agradecimento ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sempre sensível às pautas importantes para o setor produtivo, que é quem gera emprego e renda na capital e em todo o estado”.

As palavras foram ditas pelo presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano, em café da manhã nesta terça-feira, 8 de março, no Parque Industrial, evento que também homenageou as mulheres presentes. O empresário enalteceu, entre várias demandas, a isenção de IPTU dos anos de 2021 e 2022 para a indústria de Rio Branco.

“Isso foi muito importante, considerando que ainda enfrentamos inúmeras adversidades provocadas pela pandemia. E temos também recebido apoio e atenção de vereadores da Câmara Municipal, de deputados estaduais, como o José Bestene, do governo do estado, além de mantermos uma relação de apoio mútuo com empresas importantes como a Energisa”, destacou o empresário.

Presente no evento, o vice-presidente da Acisa, Celestino Bento, comentou a alegria de ver as melhorias tão esperadas na infraestrutura do Parque Industrial. “Não há outro caminho para desenvolver o Acre que não seja o incentivo às indústrias. Só assim iremos recuperar o déficit de empregos no estado. Obrigado, prefeito Bocalom”, discursou.

Já o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, Assurbanipal Mesquita, destacou a necessidade de valorização da indústria local. “O governo tem investido nas melhorias necessárias para o Parque Industrial. O prefeito Bocalom também tem dado um grande apoio ao setor. E estamos estimulados a trabalhar cada vez mais para otimizar o ambiente de negócios no estado”, salientou.

Para o deputado José Bestene, os agentes políticos e governantes precisam trabalhar sempre em parceria com as federações e instituições. “É assim que iremos desenvolver nosso estado e nosso município, com iniciativa privada e poder público unidos no propósito da geração de emprego e renda. Continuarei atuando em defesa da iniciativa privada e parabenizo o prefeito Bocalom, que tem buscado melhorias para esse setor”, pontuou.

Tião Bocalom agradeceu o reconhecimento e reforçou que tem buscado cumprir a missão do poder público, que, segundo ele, é dar segurança jurídica e ajudar no que for possível a iniciativa privada. “Sabemos que esse apoio é revertido em geração de postos de trabalho. Estamos investindo justamente para isso. Neste ano, vamos lançar mais de R$ 300 milhões em obras e Rio Branco irá se transformar em um canteiro”, salientou o prefeito.

Energisa anuncia investimentos – O diretor-presidente da Energisa, José Adriano Mendes, também esteve presente na ocasião. Além de parabenizar o gestor, ele detalhou alguns dos investimentos que a empresa tem feito e ainda fará em todo o estado até 2025.

“Temos um volume de investimentos significativos para este ano. Estamos iniciando um grande programa e, até a metade de 2023, vamos construir sete subestações no Acre. Ao lado do shopping, vamos construir a maior subestação de transformação de energia de Rio Branco, que dará sustentabilidade para crescimento do Parque e do Distrito Industrial. Temos projetos para muitos municípios e pretendemos, até 2025, eliminar 95% da geração termelétrica do estado”, anunciou Mendes.