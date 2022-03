Flamenguista coloca nome de Arthur Gabriel Arrascaeta no filho

A vontade de batizar os filhos com o nome de craques que ostentam o manto do Flamengo é recorrente entre os torcedores do clube carioca. O desenrolar das histórias, entretanto, nem sempre são satisfatórios, como o caso do homem que foi agredido recentemente pela esposa ao sugerir essa ideia.

O torcedor Breno não teve o mesmo azar. Nesta quinta-feira (24/3), o flamenguista compartilhou, em seu perfil no Twitter, a certidão de nascimento do filho que nasceu no início da semana. O menino foi registrado com o nome de Arthur Gabriel Arrascaeta. O sonho esta realizado, meu filho levará o nome das lendas!

Eu sou pai de um REI, PRÍNCIPE DEBOCHAAADO! pic.twitter.com/BlJ7QwCXO1 — Breno Vapoᶜʳᶠ (@BrenoRodriMello) March 23, 2022

Os nomes homenageiam três craques do Rubro-Negro: Zico, Gabigol e Giorgian de Arrascaeta. Na postagem, o torcedor de 26 anos comemorou. “O sonho está realizado, meu filho levará o nome das lendas!”, escreveu ele.

A postagem viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões sobre o nome entre torcedores de diversos clubes brasileiros.