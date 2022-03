Fotógrafo registra maior espécie de sucuri do Brasil ‘relaxando’ embaixo d’água em MS; veja fotos

Ainda de acordo com o fotográfo, a posição na qual o animal estava, proporcionou um registro fantástico. “Tenho muito experiência em mergulhar com tubarões, crocodilos, mas não tinha noção ou expectativa com sucuris. Esse foi o auge da minha carreira de fotógrafo”, celebrou.

Sucuri-verde – Eunectes murinus

Julian sempre sonhou em fotografar as belezas da fauna e flora do Pantanal de Mato Grosso do Sul, mas devido a pandemia do coronavírus, a viagem precisou ser adiada quatro vezes.

“Desde criança eu sempre quis visitar o Pantanal e explorar de um modo não típico. Essa expedição foi reprogramada e cancelada algumas vezes pela pandemia. Na primeira vez consegui fotografar 4 sucuris”, disse.

Sucuri de quase 8 metros é flagrada em expedição

O risco foi avaliado pelo fotógrafo, que tomou os cuidados necessários para não atrapalhar o animal. “Alguns animais você pode se aproximar, outros não. Utilizei aparelho de mergulho para descer abaixo dos galhos submersos e me aproximar do animal, tudo muito cautelosamente”, destacou.

A maior das sucuris

Sucuri gigante em rio de Bonito (MS)

A sucuri-verde é a maior espécie entre as sucuris. Juliana Terra, doutora em ecologia pela Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora de um projeto voltado para as sucuris na região de Bonito (MS), explicou que o animal se tratava de uma fêmea e estaria trocando de pele.

“São animais sempre associados a ambientes aquáticos. No registro a sucuri estava descansando, enrolada em vegetação, elas gostam de ficar nessa posição e saem para o período de reprodução. Elas são muito camufladas na água com sua coloração”, esclareceu.

Sucuris do Pantanal

Em julho de 2021, o produtor rural e pescador amador Roney Dronov se deparou com outra sucuri gigante tomando sol, dessa vez em uma árvore, no leito do Rio Dourados, também em Mato Grosso do Sul.