MC Loma é internada em hospital às pressas e fala em “dor absurda”

A cantora MC Loma, que celebrou os 22 anos na última terça-feira (29/10), ganhou um presente de aniversário indesejado. Nas redes sociais, a amiga das Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos, postou um vídeo após ser internada num hospital por conta de fortes dores nas costas.

“Gente, meu presente de aniversário que eu esqueci de me presentear, mas meu corpo fez isso. Estou no hospital, estava com uma dor absurda nas costas… Isso começou umas sete e pouca, levinha, levinha, bem fininha, mas de repente foi aumentando”, começou a mãe da pequena Melanie.

Segundo a famosa, ela fez exames e o diagnóstico pode ser pedra nos rins. “Gente, cês não tão entendendo, eu quase vomitei, não conseguia ficar parada quieta, eu parecia uma doida, ficava me contorcendo. Agora tô aqui, esperando resultado, que eu fiz exames pra ver o que vai ser, mas pode ser que seja uma pedrinha no rim”, encerrou Loma.

Nas redes sociais, internautas e seguidores se mostraram preocupados com a saúde da artista. “Remédio pra emagrecer exige muita água, não sei se é o caso, mas pode ser! Dor horrível, já tive crises terríveis!”, disse uma internauta. “Devem ser os remédios pra emagrecer. Os rins e o fígado pedem socorro”, apontou outra. “O mais importante para nossa vida e tomar bastante água”, comentou uma terceira.

A internação inesperada não foi o único presente que MC Loma ganhou. Ela celebrou a nova fase ao lado de amigos e familiares em um restaurante japonês em São Paulo e ganhou de Mariely Santos uma bolsa da grife Louis Vuitton avaliada em cerca de R$ 11 mil.

Treta

Na semana passada, MC Loma entrou em uma polêmica com a irmã, a influencer Day Tramagi. A influenciadora gravou um stories dizendo que a sobrinha, Melanie, tem apresentado comportamentos grosseiros e malcriados. A fala repercutiu mal na internet e a irmã de Loma precisou se explicar.

“Minha gente, ela [Melanie] tá tão malcriada. Vocês nem sabem, porque a gente nem grava aqui. Ela aprendeu a cuspir, cuspir no rosto. Ela se joga no chão, dá chute, ela dá tapa na cara… Tá um caso sério de brabeza”, disse. A fala não pegou bem e gerou reclamações na internet.

Diante da polêmica, Day Tramagi voltou a se pronunciar e negou qualquer intriga com MC Loma. “A gente [ela e Melanie] tava brincando e ela veio fazer birra, que é normal. Eu não estou dando hate na minha irmã, não existe isso de intriga. Minha irmã educa Melanie muito bem”, disse a influencer.