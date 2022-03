Governo e Prefeitura de Tarauacá começam operação de limpeza dos bairros atingidos pela alagação

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em apoio à Prefeitura de Tarauacá, auxilia na operação de limpeza pós-enchente no município.

“Estamos comprometidos com Tarauacá e movimentando todo o nosso pessoal para dar o suporte necessário às famílias neste pós-enchente”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Agentes técnicos do Deracre realizam a retirada de entulhos e trabalham na limpeza dos bairros atingidos pela alagação. Todo o material retirado das ruas será levado para o aterro de inertes.

O plano de limpeza é coordenado pelo município, em parceria com Estado, e conta com o apoio de mais de 20 homens, quatro caminhões basculantes, duas minicarregadeiras tipo bobcat, duas retroescavadeiras e uma pá-carregadeira.

O Deracre segue com trabalhos em todo o estado.